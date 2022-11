Gekenterter Ruderer trieb in 10 Grad kalter Donau

„Der Sportler hatte durch die starke Sonnenreflexion einen Frachter zu spät bemerkt“, erzählt Dirisamer. Beim Versuch, dem Schiff auszuweichen, touchierte er mit dem Ruder die Außenbordwand. Das brachte ihn zum Kentern. Die vom Schiff erzeugten Wellen trieben ihn dann in die Fahrrinne in der Donaumitte. Der 63-Jährige klammerte sich an sein Boot, rutschte aber immer wieder ab. Durch Winken versuchte er, Passanten am Ufer auf sich aufmerksam zu machen. Stefan Dirisamer: „Der Kapitän des Frachters hat ihn zum Glück gesehen, richtig reagiert und mit seinem Funkspruch schnell die Rettungskette in Gang gesetzt.“