Bahnhofstraße für Autos bald wieder befahrbar

Seit der Eröffnung am 1. Juni ist die autofreie 70 Meter lange Begegnungszone in der Bahnhofstraße in Klagenfurt meist leer. Diese Regelung sorgte in den vergangenen Wochen wieder für angeregte Diskussionen. Bürgermeister Christian Scheider: „Bisher sind die Stadträte Corinna Smrecnik, Sandra Wassermann und Max Habenicht dafür verantwortlich. Sie sind sich politisch nicht einig, Wassermann stimmt gegen viele Beschlüsse. Am Dienstag soll beim Stadtsenat eine Entscheidung fallen, wie es weitergeht.“