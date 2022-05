Ab Juni wird Bahnhofstraße in Klagenfurt autofrei

Am Mittwoch wird in der Bahnhofstraße das Projekt „Lebensraum“ eröffnet. „Zwischen Burg- und Paradeisergasse ist die Bahnhofstraße bis 31. Juli auf 78 Metern autofrei. Es wird viele Events geben“, sagt Stadtrat Max Habenicht. Pkw können aber problemlos ausweichen. „Jedes Auto, das durch die Innenstadt fährt, wird gezählt. Damit bekommen wir erstmals auch genaue Zahlen.“ Danach werde entschieden, wie es mit dem Verkehr in der Innenstadt weitergehen soll.