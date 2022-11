„Machtgeilheit, Geldgier“: Kickl teilt kräftig aus

„Das System ist in der Krise“

Die Eliten in der EU und in der österreichischen Politik seien nämlich in Wahrheit schon angezählt: „Das System ist in der Krise, es ist nur mehr in der Defensive“. In den vergangenen Jahren habe man jedenfalls gesehen, wie weit dieses System zu gehen bereit sei: „Grund- und Freiheitsrechte wurden den Machtinteressen untergeordnet“. Denn in der Corona-Politik sei es „in keiner Sekunde um die Gesundheit der Bevölkerung gegangen“, so Kickl. „Ein paar Hundert haben profitiert, während Millionen die Zeche dafür zahlen müssen.“