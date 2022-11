Austrias Schmid: „Am Ende war es nur noch brutal“

Fast in jeder Aktion ab der 20. Minute war es sichtbar: Sie wollten, konnten aber nicht mehr! Nach 27 Spielen in nur vier Monaten war der Tank bei Braunöder und Fischer im zentralen Mittelfeld komplett leer. „Am Ende von diesem Herbst war es nur noch brutal, wir haben uns in die Winterpause geschleppt“, gestand Trainer Manfred Schmid. Der von einem verdienten WAC-Sieg sprach, „weil wir um ein Tor gebettelt haben, nicht so dominant und dynamisch waren, wie erhofft“.