Romy Zaminer ist das Kindertalent 2022

Im Rahmen der Familienmesse wurde am Sonntag auch das Kindertalent 2022 gekürt. Und was da auf der Bühne geboten wurde, brachte die Jury gehörig ins Schwitzen. Wenn man es nämlich genau nimmt, hätten alle jungen Kandidaten den Sieg verdient. Ein Act nach dem anderen sorgte für unglaubliches Gänsehautfeeling. Dem einen oder anderen Talent könnte noch eine große Karriere bevorstehen. „Wie sollen wir bei so beeindruckenden Darbietungen eine Entscheidung treffen?“, fragten sich die Juroren.