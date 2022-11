Die Graukogel-Lifte fahren heuer nur in Teilzeit

Nur: Ab 24. Dezember werden die Sessel lediglich von Donnerstag bis Sonntag auf den Graukogel fahren, also nur in Teilzeit. „Ich kann die Hütte nicht nur an vier Tagen offen halten, ich muss auch wenn zu ist, da sein und heizen“, so der Wirt. Weiss hat die Graukogelhütte seit sieben Jahren gepachtet, dieser Winter könnte sein letzter sein. Der 59-Jährige denkt an die nahe Pension. Hinweise über die Lift-Zukunft am Graukogel könnte eine öffentliche Info-Veranstaltung bringen. Bergbahnen, Tourismusverband und Gemeinde wollen am 22. November Ideen diskutieren.