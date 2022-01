Endlich grünes Licht für die Graukogel-Lifte

Dank 2.500 Unterstützungserklärungen war es nun endlich so weit: Am Sonntag gingen die Skilifte am Bad Gasteiner Graukogel in Betrieb. Bis März, also an fünf Wochenenden, stehen den Wintersportlern die drei Lifte zur Verfügung. Das ist auch ein Erfolg für und von Franz Weiss.