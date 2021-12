Gasteiner kämpfen um Zukunft der Graukogel-Lifte

Gasteiner Bergbahnen hoffen auf Teilbetrieb

Franz Schafflinger, Geschäftsführer der Gasteiner Bergbahnen, stellt auf Anfrage der „Krone“ klar: „Wir wollen die Lifte nicht sterben lassen!“ Aber: Man habe aufgrund der angespannten Coronalage derzeit schlicht zu wenig Personal, um alle Lifte im Gasteiner Tal zu betreiben. Schafflinger hofft, dass in diesem Winter zumindest an den Wochenenden die Lifte am Graukogel fahren. „Neues Personal vorausgesetzt“, sagt er.