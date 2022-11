Gurgel-Bilanz: „Wir sind beim Testen die Besten“

33.280 Proben an einem Tag

Heute können die Gurgeltests in 240 Filialen abgeholt und zurückgegeben werden. Nach geänderten Vorgaben des Bundes eröffnete sich zudem im April die Möglichkeit, sich bei NÖ gurgelt freitesten zu lassen. In Summe sind im letzten Jahr 2.342.174 PCR-Tests analysiert worden. „Der Tages-Höchstwert wurde am 9. Jänner mit 33.280 ausgewerteten Proben verzeichnet. Aktuell werden bis zu 2000 Tests täglich in die Boxen eingeworfen“, bilanziert Königsberger-Ludwig.