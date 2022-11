Elf Meter waren für die Rothosen oft zu weit weg

Eigentlich gäbe es beim FC Dornbirn ja viel Grund zur Zufriedenheit. Im Sommer stampfte man aus dem Nichts eine neue Mannschaft aus dem Boden, holte mit Thomas Janeschitz einen erfahrenen Mann an die Seitenlinie. Geschlagen haben sich die Rothosen in der Herbstsaison wesentlich besser, als das die Konkurrenz wohl erwartet hätte. Nur knapp schrammten sie an einem einstelligen Tabellenplatz vorbei. Aber dennoch ist man eben nur fast zufrieden auf der Birkenwiese.