Touristiker: „Uns steht das Wasser bis zum Hals!“

Die Sommersaison war aus touristischer Sicht gut, ja so sogar sehr gut. „Es gab sogar ein leichtes Plus zur Vor-Coronazeit“, sagen die beiden obersten Vertreter in der Wirtschaftskammer Tirol, Alois Rainer (Gastronomie) und Franz Staggl (Hotellerie) im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.