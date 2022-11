Stipendien sollen Jungärzte an Steiermark binden

Zehn neue Ausbildungstellen für Psychiater

Neben diesem Modell wollen die Verantwortlichen auch den Mangel bei gewissen Fachärzten ausgleichen. Deswegen kommen am Uni-Klinikum und am LKH Graz II zehn neue Turnus-Ausbildungsstellen für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin bzw. für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wer eine solche in Anspruch nimmt, verpflichtet sich ebenso, „über einen definierten Zeitraum“, wie es heißt, in einem Kages-Krankenhaus zu arbeiten.