Steirer sichern sich keine Medizin-Studienplätze

Kommunikations-Probleme mit dem Ministerium

Die konkreten Gespräche mit der Wiener Hochschule begannen lauf Beantwortung im Herbst des Vorjahres. Damals bestand schon die Möglichkeit, sich an den öffentlichen Medizin-Universitäten, etwa in Graz, Studienplätze zu sichern. Genutzt hat das nur das Bundesheer, aber kein Bundesland. Das Bildungsministerium habe das Angebot „nicht aktiv an die Bundesländer kommuniziert“, so das steirische Gesundheitsressort. Eine Sichtweise, die im Ministerium nicht unbedingt geteilt wird.