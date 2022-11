Chris Evans liebt heimlich „Warrior Nun“-Schönheit

Evans hatte vor ein paar Monaten in einem Interview verraten, dass er unbedingt Kinder haben will. Dazu hatte er in „People“ angedeutet, dass er erst jetzt, mit 41, wirklich weiß, was er in einer Partnerschaft braucht und will: „Du verbringst sehr viel Zeit damit, zu kapieren, was hilft und was nicht. Ich habe für mich herausgefunden, wo ich mich verbessern muss und was für mich funktioniert. Vor allem, wann ich mich entschuldigen sollte!“