Wiener Herzerlbaum erstrahlt erstmals mit LEDs

Für Verliebte und Kitsch-Fans ist er um die Weihnachtszeit DER Foto-Hotspot in Wien: Der Herzerlbaum am Rathausplatz. Am Donnerstag hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ihn erstmals in dieser Saison zum Leuchten gebracht und gleich auch das Wiener Christkindl vorgestellt.