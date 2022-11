Ein Steirer ziert heuer den Wiener Rathausplatz

28 Meter hoch und 3,6 Tonnen schwer - so die Maße des Christbaums, der im heurigen Jahr den Wiener Rathausplatz zieren wird. Angereist ist er aus dem obersteirischen Admont und pünktlich um 10 Uhr per Sattelschlepper in der Bundeshauptstadt eingetroffen. Nach 45 Minuten stand die 130 Jahre alte Fichte - und zwar gerade.