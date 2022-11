Pläne für nördlichstes Arktisölfeld auf Eis gelegt

„Wertvolle Natur wird in Ruhe gelassen“

„Die Entscheidung bedeutet, dass das Projekt in die unterste Schublade gelegt und weggeschlossen wurde“, so Analyst John Olaisen von ABG Sundal Collier. „Das ist ein großer Schlag für die Branche und die Erschließung in der Barentssee.“ Der Leiter von Greenpeace in Norwegen, Frode Pleym, begrüßte die Entwicklung: „Das bedeutet, dass 200 Millionen Tonnen CO₂ im Boden bleiben. Das bedeutet, dass die gefährdete und wertvolle Natur in Ruhe gelassen wird.“