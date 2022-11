Auf Skitourengeher lauern heimtückische Spalten

Warnung vor Spaltenstürzen

Deshalb weichen viele Tourengeher in höchste Regionen in die Gletscherskigebiete bzw. auf die Gipfel in deren unmittelbaren Nachbarschaft aus. Und kalkulieren dabei ganz offensichtlich die Problematik von Spaltenstürzen nicht mit ein. „In diesen Wochen – bis etwa Mitte Dezember – ist die Gefahr allerdings am größten“, warnt der Experte.