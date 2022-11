Klimawandel macht Sport auf Bergen gefährlicher

Klimawandel wird Thema in Ausbildung

Genau dies bereitet Rabl Sorgen, er appelliert daher an Alpinistinnen und Alpinisten, „die geänderten Rahmenbedingungen im alpinen Gelände nicht zu unterschätzen und auf die Expertise ausgebildeter und zertifizierter Bergsportführer zuzugreifen“. Man werde in Ausbildungen künftig den Klimawandel „verstärkt berücksichtigen“.