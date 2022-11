Kultmusiker Sting kommt 2023 gleich zweimal zu uns

71 Jahre jung und kein bisschen müde - Sting gehört nach wie vor zu den am Fleißigsten tourenden und arbeitenden Musikern im Popsektor. Mit seinem 2021 veröffentlichten Album „The Bridge“ schaffte er es wieder unter die Top-10 der österreichischen Albumcharts und Anfang dieses Jahres hat er den Text seines Police-Kultsongs „Roxanne“ zusammen mit den DJs der Swedish House Mafia in den Erfolgssong „Redlight“ gegossen. Zuletzt arbeitete er auch mit den All Saints, Ricky Martin und Reggae-Kultstar Shaggy zusammen.