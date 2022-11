„Wir stehen zwei Schritte vor der Ziellinie“

Die diversen Modellversuche der vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass die ursprünglichen Projektpläne bereits sehr ausgereift waren. Ein paar Adaptierungen werden aber dennoch notwendig sein - etwa was die Erdbebensicherheit der Dämme betrifft. Weiters haben die Modellversuche ergeben, dass es mehr Querdämme zur Strömungslenkung benötigt. Der zusätzliche Aufwand sowie die Teuerung schlagen sich auch in den Kosten nieder: Wurden diese 2017 nach auf gut eine Milliarde Schweizer Franken budgetiert, so liegt die aktuelle Schätzung bereits bei knapp 1,4 Milliarden Schweizer Franken (rund 1,5 Mrd. Euro).