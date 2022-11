Nach Provokation flogen die Giftpfeile

Termine wurden fixiert

Als Highlights gelten auch die Begegnungen in der Europa League, in der die AS Roma am 16. Februar (18.45) in Salzburg gastiert und eine Woche später (21) das Rückspiel in der ewigen Stadt über die Bühne geht. Mit einer bewussten Provokation sorgten die Bullen schon Monate vor den Duellen für eine hitzige Debatte. So bezeichneten sie die „Gelb-Roten“ als „größten Klub in Rom“. Den Anhängern des Stadtrivalen Lazio gefiel das gar nicht. Entsprechend flogen in den sozialen Medien verbale Giftpfeile, gab es reihenweise Beschimpfungen. Bleibt zu hoffen, dass die als gewaltbereit bekannten Lazio-Fans es auch im Februar dabei belassen.