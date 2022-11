Tiroler AAB: Mainusch verzichtet auf Kandidatur

Mainusch übte das Amt des AAB-Landesobmannes nach dem politischen Rückzug von Ex-Landesrätin und AAB-Chefin Beate Palfrader geschäftsführend aus und wurde eigentlich bereits als logischer Nachfolger in Stellung gebracht. Am Dienstag führte der 31-Jährige auch einen persönlichen Grund für seine Kehrtwende ins Treffen. Seine Frau und er würden das zweite Kind erwarten: „Wir freuen uns schon sehr darauf und ich will mir unbedingt auch ausreichend Zeit für meine junge Familie einräumen.“