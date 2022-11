Warum der sinkende Gaspreis trotzdem egal ist

Frau G. ist verzweifelt. Die Angestellte lebt mit ihren zwei Kindern in einer Wohnung und verdient im Monat rund 1600 Euro netto. „Davon brauch ich alleine schon 750 Euro für die Miete. Und jetzt soll ich auch noch 500 Euro im Monat für Strom und Gas zahlen?“, so die Wienerin, die nicht alleine in dieser Situation ist. Viele fragen sich, warum sie hohe Vorschreibungen haben, obwohl die Gaspreise gesunken sind. Das sorgt für Unverständnis.