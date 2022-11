Lustenauer Freiheitliche gehen auf die Barrikaden

Bereits jetzt hätten die Lustenauer einen überproportional hohen Anteil an islamischen Mitbürgern in ihrer Gemeinde. Jeder wisse, dass das durchaus große Herausforderungen mit sich bringt und teilweise auch Probleme und gesellschaftliche Spannungen verursacht. „Deshalb ist für uns klar: Wir werden keine Großprojekte unterstützen, die diese Probleme und Spannungen in unserer Gemeinde noch zusätzlich vergrößern“, stellt Fitz klar.