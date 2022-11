In römischen Bädern 24 Bronzestatuen freigelegt

„Entdeckung wird die Geschichte neu schreiben“

„Das ist eine Entdeckung, die die Geschichte neu schreiben wird und an der bereits mehr als 60 Experten aus der ganzen Welt arbeiten“, verkündete Tabolli, Dozent an der Universität in Siena, der das archäologische Projekt seit 2019 leitet. Interessant sei auch die große Menge an Inschriften in etruskischer und lateinischer Sprache. Massimo Osanna, Generaldirektor der italienischen Museen, sprach von der „wichtigsten Entdeckung seit dem Fund der Riace-Bronzen“ im Mittelmeer vor der Küste Kalabriens in den 1970er-Jahren.