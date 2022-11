Mega-„Schmiergeld“-Prozess gegen Chorherr startet

Am Wiener Landesgericht beginnt am Dienstag der Prozess gegen den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr und neun weitere Angeklagte. Der frühere Gemeinderatsabgeordnete, der unter anderem Planungssprecher seiner Fraktion war, soll von namhaften Immobilienunternehmen Zahlungen für einen von ihm initiierten gemeinnützigen Verein gefordert oder angenommen haben. Eng könnte es in der Causa auch für den Immobilieninvestor René Benko werden.