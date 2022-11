Ex-Grünem Chorherr droht empfindliche Haftstrafe

Zwei Schulen in Südafrika, ein Wiener Verein, der diese finanziert, die Immobilien-High-Society des Landes und ein Ex-Grünen-Politiker - das ist der Stoff für den Prozessmarathon, der am Dienstag am Wiener Landesgericht startet. Christoph Chorherr, langjähriger Wiener Gemeinderat der Grünen, muss sich gegenüber dem Schöffensenat zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen „Missbrauch der Amtsgewalt“ und „Bestechlichkeit“ verantworten.