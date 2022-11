Putins Bluff zog nicht - jetzt wird beschwichtigt

So veröffentlichte das russische Außenministerium Anfang November eine Erklärung zur „Verhinderung eines Atomkriegs“. Russland sei davon überzeugt, dass ein Atomkrieg „niemals entfesselt“ werden dürfe. Daher setze man sich dafür ein, die Zahl der Atomwaffen zu begrenzen. Die Äußerungen in der Vergangenheit, in denen indirekt mit einem nuklearen Schlag gedroht wurde, wurden heruntergespielt. Man habe lediglich „auf die Erklärungen von westlichen Staatschefs angespielt“, heißt es in der Erklärung vom 2. November.