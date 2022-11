Scholz und Xi warnen vor nuklearer Eskalation

China hält sich mit Kritik weiter zurück

Kritik an seinem strategischen Partner Russland wegen dessen Einmarsches in der Ukraine übte Xi zwar nicht. Doch sowohl Xi als auch Regierungschef Li Keqiang äußerten am Freitag deutlicher als je zuvor seit Beginn des Angriffskrieges Sorgen über den Konflikt, in dem China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bisher Rückendeckung gab.