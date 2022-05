„Dritter Weltkrieg“: Zündeln im russischen TV

„Vielleicht ist es an der Zeit, zuzugeben, dass Russlands Spezialoperation in der Ukraine vorbei ist, in dem Sinne, dass ein sehr realer Krieg begonnen hat, und zwar ein Dritter Weltkrieg“, sagte Skabejewa in der Talkshow „60 Minuten“, die sie moderiert. Man sei inzwischen gezwungen, „nicht nur die Ukraine, sondern das gesamte Nordatlantische Bündnis zu entmilitarisieren“, meinte die Kreml-treue Journalistin. In Russland ist offiziell noch immer von einer „Spezialoperation“ statt von einem Krieg die Rede.