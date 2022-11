Ärger über Klimaprotest: „Klebe-Wahnsinn beenden“

Mittlerweile regelmäßig finden in Österreich Proteste von Aktivisten statt, die für schärfere Klimaschutzbestimmungen demonstrieren. Am Montag haben sich drei Personen in der Grazer Innenstadt festgeklebt und Tempo 100 auf der Autobahn gefordert. Dem Wirtschaftsbund platzt jetzt wegen der Aktion der Kragen: „Dieser wöchentliche Klebe-Wahnsinn auf Österreichs Straßen muss endlich ein Ende haben“, fordert Generalsekretär Kurt Egger.