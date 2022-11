Schnupperkurse für Jugend im Modellflug-Sportklub

Schnupperkurse bei Sportwoche

Auch Prettners Freund, der Formel1-Weltmeister Ayrton Senna, war in den 90ern oft beim Fliegen an der Drau. Dort werden nun gemeinsam mit der Veldener Sportwoche Schnupperkurse angeboten. Rassinger: „Es ist spannend! Nach dem Zusammenbau der Modelle warten alle mit Ehrfurcht, ob das Erbaute auch in die Luft geht.“ Im Vereinshaus mit Stromanschluss, also mit Lademöglichkeiten, gibt es zudem ein Livebild von Modellflugplatz.