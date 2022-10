Erstmals drei heimische Unis unter den Top 200

Oxford bleibt wieder Nummer eins

Platz eins des Times-Rankings geht bereits zum siebenten Mal in Folge an die University of Oxford (Großbritannien). Auf Platz zwei folgt die Harvard University (USA), ex aequo auf Platz drei die University of Cambridge (Großbritannien) und die Stanford University (USA). Beste kontinentaleuropäische sowie deutschsprachige Hochschule ist die ETH Zürich (Schweiz) auf Platz elf, beste deutsche die TU München auf Platz 30.