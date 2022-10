Polaschek: Unis sperren wegen Teuerung nicht zu

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat am Dienstag klargemacht, dass es an Hochschulen keine Einschränkung der Lehre als Reaktion auf die Energiekrise geben wird. Die Krisenpläne der Unis sähen keinesfalls ein „Zusperren“ und eine Verlagerung ins Distance Learning vor. Es gebe aber bereits gute Vorschläge zum Energiesparen, etwa durch verbesserte Raumnutzung, so der Minister.