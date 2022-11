Bagger in Sekirner Waldstück sorgen für Aufregung

Bewohner der kleinen Ortschaft Sekirn am Wörthersee sind alarmiert. Der Grund dafür sind Bagger, die ohne Vorankündigung in der Teichstraße des 269 Einwohner zählenden Ortes angerollt sind. Ein Immobilienunternehmen aus Velden will dort angeblich ein Bauprojekt verwirklichen, und zwar auf einem Waldstück, das nicht einmal als Bauland umgewidmet wurde. „Das ist nicht durchführbar, weil kein Baurecht besteht“, betont Bürgermeister Markus Perdacher. „Für dieses schöne Fleckerl Erde gibt es sogar einige Interessenten, die dort bauen wollen. Für alle gilt allerdings dasselbe.“ Sie müssten erst eine Umwidmung durchkriegen.