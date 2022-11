Tirol-Gesetz verwehrt Geschwistern Grundstücksdeal

Sowohl von der Grundverkehrsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck und in weiterer Folge vom Landesverwaltungsgericht wurde der Vertrag, mit dem der Hälfteanteil an den Bruder übertragen werden sollte, verweigert. In der Begründung heißt es, dass „laut dem Tiroler Grundverkehrsgesetz EU-Ausländer keine Liegenschaft in Tirol erwerben dürfen“. Eine Ausnahme hätte es gegeben, wenn öffentliches Interesse am Eigentumserwerb bestanden hätte.