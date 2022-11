Der Herr der Cuba Bar sagt adios

Seit 1998 prägte der gelernte Koch – er werkte unter anderem im Schloss Fuschl und im Gmachl in Elixhausen – das Salzburger Nachtleben. „Die Idee einer kubanischen Bar war was komplett Neues, das gab es nirgends“, erklärt der gebürtige Burgenländer. Sein „Heming’s Way“ im Kino in Wals-Himmelreich eröffnete im September 1998 und schlug ein. Und es fand rasch Nachahmer, mehrere Karibik-Lokale schossen österreichweit aus dem Boden.