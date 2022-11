Amerika wählt: Kongresswahlen als Blockadegefahr

1. Bei uns kreuzt man auf dem Stimmzettel eine Parteiliste an. Nicht so in Amerika. Da werden ausschließlich Personen gewählt. In allen Wahlbezirken gilt das „The Winner Takes all“-Prinzip. Sehr frei übersetzt bedeutet das, dass überall jeweils der oder die Erstplatzierte als Sieger die ganze politische Beute bekommt. Es wird nur Repräsentant oder Senator, wer im jeweiligen Bezirk oder Einzelstaat vorne ist.