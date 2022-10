Musk mischt sich jetzt auch in Taiwan-Konflikt ein

Peking reagiert erfreut

Die Regierung in Peking begrüßte den Vorschlag, der auf einer Linie mit ihrem Lösungsansatz „ein Land, zwei Systeme“ liegt. „Ich möchte Elon Musk für seinen Aufruf zum Frieden in der Taiwanstraße und seine Idee zur Einrichtung einer Sonderverwaltungszone für Taiwan danken“, schrieb der chinesische Botschafter in den USA, Qin Gang, am Wochenende auf Twitter. Er stellte Taiwan als „Sonderverwaltungszone“ zudem „ein hohes Maß an Autonomie“ in Aussicht.