Das machte Chris Hemsworth mit Miet-Milchpumpen

„Schrecklicher Job!“

Und was machte der wohl berühmteste zweifache „Sexiest Man Alive“ bevor er zum Frauenschwarm wurde? Nun, George Clooney arbeitete als Damenschuhverkäufer. „Es ist ein schrecklicher Job! Es war in einem Kaufhaus, also war es nicht so, dass ich an junge, heiße, attraktive Frauen verkaufte“, sagte er beim „Oscar Roundtable 2012“ von „Newsweek“.