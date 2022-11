Sicherheitsrat in Linz: Was ist seit 2018 besser?

Was wird bei Sicherheitsrat herauskommen?

Was immer der Landessicherheitsrat heute beschließt, es hat wegen der Kompetenzenverteilung zwischen Bund und Land in Sicherheitsfragen bloß Empfehlungscharakter, aber dennoch einiges an politischem Gewicht. Für die SPÖ nehmen Klubobmann Michael Lindner und Sicherheitssprecherin Sabine Engleitner-Neu (die kommende Klubobfrau) an der Sitzung teil. Sie positionieren sich inhaltlich vorab vor allem mit der Forderung nach mehr Polizei, wie Engleitner-Neu ausführt: „Die neue Herausforderung gewaltbereiter Jugendgruppen wie zu Halloween kommt zusätzlich zu den sonstigen Polizeiaufgaben hinzu. Das ist für die KollegInnen, die ohnehin bereits hunderttausende Überstunden machen, extrem fordernd. Ich trete daher für die personalpolitische Aufwertung der OÖ-Polizei - zumindest zum Österreich-Durchschnitt - ein. Einen entsprechenden Landtagsantrag habe ich bereits an die anderen Landtagsfraktionen übermittelt“.