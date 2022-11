Zeigte André Heller echte Reue?

Poet, Universalgenie, Tausendsassa. Normalerweise sind es schmeichelnde Attribute, die Heller zugeschrieben werden. Nun ist er gezwungen, zu bösen Vorwürfen Stellung zu beziehen. Ins Rollen brachten den Stein „Falter“-Recherchen, denen zufolge Heller in Wien einen Bilderrahmen aus Besenstielen und Nägeln gebastelt haben soll. Die Stadtzeitung wirft dem 75-Jährigen vor, ein Gemälde des Künstlers Jean-Michel Basquiat in den Rahmen gegeben und die Installation als Basquiat-Werk zum Verkauf angeboten zu haben. An der Echtheit des Rahmens bestanden Zweifel.