Experte: „Schaden für Kunstmarkt ist irreversibel“

Letztlich sei es darum gegangen, Buchhart zu täuschen, gestand Heller zu. „Buchhart erweckte den Eindruck, als wäre er der beste Basquiat-Kenner auf dem Planeten. Nachdem er mich und alle anderen niedergeredet hatte mit dem, was er über Basquiat weiß, kam der Tag, an dem ich ihn testen wollte“, so Heller im „Falter“: „Retrospektiv betrachtet, ist das Ganze erstens ein kindischer Streich. Zweitens ist es naturgemäß eine Angeberei.“ Ein Käufer in New York fand sich damals nicht. „Ich hätte ihn auch nicht verkauft“, behauptet Heller im „Falter“-Interview. Dennoch wechselte die Basquiat-Heller-Kombo alsbald den Besitzer. So erwarb der Wiener Künstlermanager Amir Shariat für einen Kunden zunächst die Zeichnung, während der Rahmen an Heller zurückging - bis der Kunde 2018 dann doch auch den gefälschten Rahmen kaufte, laut „Falter“ für 800.000 Euro.