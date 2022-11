Fälschungsvorwürfe rund um André Heller

„Dumme Mischung aus Dichtung und Wahrheit“

Heller, der in einem Gespräch mit dem Wochenmagazin „Falter“ erzählt, dass er den Amerikaner einmal in dessen Atelier in New York beobachtet habe, wie dieser einen Bilderrahmen erstellte. So einen Rahmen baute der Österreicher nach. Er wollte laut eigenen Angaben den österreichischen Kunsthistoriker Dieter Buchhart damit auf die Probe stellen, der als Basquiat-Experte gilt. „Retrospektiv betrachtet, ist das Ganze erstens ein kindischer Streich. Zweitens ist es naturgemäß eine Angeberei. Und drittens ist es eine dumme Mischung aus Dichtung und Wahrheit. Ein Privat-Märchen eben“, rechtfertigt sich der Multimediakünstler gegenüber dem „Falter“. Tatsächlich habe Buchhart geglaubt, dass es sich um einen Basquiat-Bilderrahmen handle.