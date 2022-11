Energiekrise: Expertengremium erstellt Stufenplan

Eigenes Szenarienmodell erarbeitet

In einem eigens erarbeiteten Szenarienmodell soll die Lage verschiedenster Entwicklungen und ihre Auswirkung auf die Gasversorgungssicherheit in Wien zeitnah eingeschätzt werden. In diese Berechnungen müssen natürlich auch die Maßnahmenpläne des Bundes einfließen.