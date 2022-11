Russen folterten in Schulen und Kindergärten

Insgesamt 22 Folterstätten fanden ukrainische Ermittler laut offiziellen Angaben bisher in der ukrainischen Region Charkiw. Alleine in der Stadt Isjum sollen es zehn sein. Gefoltert wird unter anderem in Schulen oder auch Kindergärten. Bewohner der Stadt berichten von Schlägen mit Metallstangen und Elektroschocks. „Sie haben mich zu Brei geschlagen“, berichtet Oleksandr Gluschko, eines der betroffenen Opfer.