Das Drama um die junge Keks-Erbin Verena Bahlsen

Doch das alles war wohl nicht das richtige für sie. Offen gibt sie zu: „Wisst ihr, es war mir oft peinlich, wenn ihr mich in Momenten der Angst, der Überforderung oder der Unsicherheit gesehen habt. Ich fange jedoch an zu glauben, dass diese beschissenen Momente, die Zeiten, in denen ich nicht mein bestes poliertes Ich war, unserer Beziehung eine Tiefe verliehen haben, die sie sonst nie gehabt hätte. Ich habe mit unserem CEO in einem deutschen Weizenfeld gestanden und eine Panikattacke gehabt. Ich habe in vielen Meetings geweint. Ich war manchmal unfreundlich oder ungeduldig, habe Leute unterbrochen, wenn ich hätte zuhören sollen, oder war kalt und hart, wenn ich hätte weich bleiben sollen.“