Akten manipuliert? Schwere Vorwürfe gegen Polizei

Als Beleg für seine These vom manipulierten Ermittlungsakt führt Verteidiger Jelinek in seinem Schriftsatz auch an, dass es ansonsten nicht nachvollziehbar sei, warum gegen den Kronzeugen nie selbst ermittelt wurde. Denn: Eigentlich hätte der Kronzeuge bereits im April 2018 durch die umfangreichen Telefonüberwachungen in den Fokus der Ermittler geraten müssen. Dennoch fand die erste Einvernahme angeblich erst am 23. Juli 2020 statt.